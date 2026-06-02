В Сбере рассказали о «разрывах» внутри платежной системы при расчетах в рублях и юанях

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил о сложностях в расчетах между Россией и Китаем в рублях и юанях из-за «разрывов внутри платежной инфраструктуры». Его слова приводит пресс-служба банка.

По словам господина Ведяхина, формально переход на расчеты в национальных валютах состоялся, однако платежная инфраструктура по-прежнему требует настройки. Платежные маршруты многократно усложняются, в них приходится встраивать дополнительные банки-посредники, которые зачастую отклоняют платежи без детального объяснения причин. Китайские банки вынуждены соблюдать баланс рисков, чтобы не попасть под вторичные санкции. Это сужает круг прямых корреспондентов для российских банков и не позволяет создать эффективно работающую сеть прямых корреспондентских отношений, пояснил первый зампред банка.

«Выбор банка-партнера и формирование платежных цепочек превратились для банков в задачу со звездочкой по управлению операционными и комплаенс-рисками, а не просто в поиск выгодных тарифов и быстрых маршрутов платежей,— уточнил Александр Ведяхин.

Как сообщала замгендиректора по экономике и финансам А7 Ирина Акопян на 19-м Форуме казначеев, почти половина проблем с платежами в Китай не имеет отношения к санкциям. По ее словам, 40% возвратов связаны с техническими ошибками в документах, использованием кириллицы в реквизитах, некорректно оформленными инвойсами, а также неверной структурой платежного поручения. Документ не соответствует стандартам конкретного банка-получателя в конкретной провинции — и платеж блокируется автоматически, уходит на ручную проверку, зависает, рассказывала госпожа Акопян.