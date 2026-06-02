Главе СКР доложат о фактах вовлечения ребенка в секту в Ульяновской области

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин руководителю следственного управления СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову доложить о ходе расследования уголовного дела о вовлечении ребенка в псевдорелигиозную секту. Об этом сообщил Информационный центр СКР (ИЦ СКР).

Как отмечает ведомство, в эфире правовой телепередачи вышел сюжет, согласно которому семилетняя жительница Вологодской области была вывезена матерью на территорию религиозной секты в Ульяновскую область. Сообщается, что старшая сестра девочки на протяжении длительного времени пыталась ее вернуть и добилась решения суда об ограничении матери в родительских правах. Несмотря на это, женщина с ребенком продолжают скрываться от органов опеки.

ИЦ СКР отмечает, что деятельность секты ранее уже становилась предметом внимания главы СКР, в региональном СУ СКР по факту деятельности организации расследуется уголовное дело, в рамках которого трое ее представителей по инициативе следствия находятся под стражей.

Телесюжет, о котором идет речь, был показан 31 мая на REN-TV в программе «112». Речь идет о семье из Вологодской области. За права семилетней сестры борется ее старшая сестра, проживающая в Московской области. Через суд она добилась ограничения матери в родительских правах, заявив в суде о том, что мать с отчимом вступили в псевдорелигиозную общину «Русская православная церковь Царская империя» и проживают теперь в Ульяновской области, ребенок вовлечен в деятельность секты, начал отставать в развитии, приобщив прежние телесюжеты правового канала. Суд признал доводы убедительными и принял решение об ограничении родительских прав матери и передаче ребенка органам опеки. Решение вступило в законную силу, но ребенка пока органам опеки не передали.

В СУ СКР «Ъ-Волга» сообщили, что сейчас ни девочки, ни ее родителей нет в Ульяновской области и их местонахождение неизвестно. Сейчас, по данным СУ СКР, община «Царская империя», о которой говорилось в сюжете REN-TV, в регионе уже не действует. Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в феврале 2024 года в отношении основателей общины было возбуждено уголовное дело по фактам призывов к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и по факту создания организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 и ч. 3 ст. 239 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Были задержаны и заключены под стражу организатор общины Леонид Власов, именующий себя Зосимой, и еще двое организаторов секты — Александр Кормишенко и Никита Шостак. Зосима призывал своих последователей отречься от Русской православной церкви, продать свое жилье и переехать в общину, сжечь паспорт и ИНН, «на которых печать антихриста». О противозаконной деятельности этой секты ранее заявляли и в Симбирской епархии. Сейчас уголовное дело рассматривается в суде.

В конце февраля этого года были задержаны еще трое сподвижников Зосимы, которые после ареста лидеров взяли на себя руководство общиной, разместившейся в селах Айбаши и Шмелевка Старомайнского района Ульяновской области. Им предъявлены обвинения в создании организации, посягающей на личность и права граждан (ч.1 ст. 239 УК РФ, до шести лет лишения свободы) и в участии в такой организации (ч.2 ст. 239 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

Глава СКР поручил Сергею Михайлову доложить о ходе расследования уголовного дела, а также о мерах, принятых для установления местонахождения ребенка.

Сергей Титов, Ульяновск