В Ульяновской области задержаны участники псевдорелигиозной секты

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ульяновской области во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР при силовой поддержке Росгвардии задержаны трое руководителей и активный участник псевдорелигиозного объединения «Русская православная церковь Царская империя». Об этом сообщили в пятницу УМВД и региональное управление СКР.

По данным ведомств, ранее, в феврале 2024 года, силовиками была пресечена деятельность лидера объединения Леонида Власова, именующего себя Зосимой, и еще двоих организаторов секты — Александра Кормишенко и Никиты Шостака. Как тогда сообщалось, о противозаконной деятельности этой секты ранее заявляли и в Симбирской епархии. Зосима призывал своих последователей отречься от Русской православной церкви, продать свое жилье и переехать в общину, сжечь паспорт и ИНН, «на которых печать антихриста». Расследование того дела завершено, уголовное дело рассматривается в суде, обвиняемые заключены под стражу.

После ареста лидеров руководство вышеуказанной организацией взяли на себя четверо их сподвижников в возрасте от 36 лет до 41 года, которые находясь на территории сел Айбаши и Шмелевка Старомайнского района Ульяновской области, возглавили ее, продолжая придерживаться и распространять среди адептов ранее заданные догматы: уничтожать документы, удостоверяющие личность, отказаться от уплаты налогов и сборов, от службы в Вооруженных силах РФ, от соблюдения законов Российской Федерации.

По местам жительства подозреваемых правоохранителями проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты литература, инструкции, предназначенные для новых участников организации, телефоны, ноутбуки, компьютеры, обрядовая одежда.

Следователями СУ СКР возбуждены уголовные дела по фактам создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч.1 ст. 239 УК РФ, до шести лет лишения свободы) и участия в такой организации (ч.2 ст. 239 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

Всем троим предъявлены обвинения. Следствие ходатайствует перед судом о заключении обвиняемых под стражу. Ожидается, что решение о мере пресечения будет принято сегодня.

Отмечается, что по уголовному делу уже допрошены более 50 свидетелей. Всего в результате проведенных мероприятий в органы внутренних дел доставлено более 70 человек, установлены два лица, находящихся в федеральном розыске, составлено более 60 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства.

Андрей Васильев, Ульяновск