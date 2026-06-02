Делегация МККК посетила место удара по колледжу в Старобельске

Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) посетила место удара беспилотников ВСУ по колледжу в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). Ее сопровождали представители Общества Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сообщает «РИА Новости».

«Здесь мониторинговая миссия Международного Красного Креста, мы положительно ответили на их пожелания приехать сюда, в Старобельск, и для них открыты все возможности»,— заявил господин Мирошник. Он отметил, что делегация МККК также пообщалась с выжившими при атаке студентами, преподавателем и одним из местных жителей, который помогал спасать людей. Дипломат добавил, что в делегацию Красного Креста входят «представители целого ряда стран».

По словам уполномоченной по правам человека Яны Лантратовой, представители МККК также поговорили с родителями студентов, передает ТАСС. МККК «удалось увидеть, что никакой военной базы там не было, что там только находятся личные вещи детей», рассказала омбудсмен. Госпожа Лантратова планирует встретиться с представителями МККК и обсудить трагедию.

Вооруженные силы Украины атаковали колледж и общежитие в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, при ударе погиб 21 человек. Всего пострадали 70 человек. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, семь пострадавших до сих пор находятся в больнице.