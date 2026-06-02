Роман Гофман

Родился 30 ноября 1976 года в городе Мозырь Гомельской области СССР. В 1990 году в возрасте 14 лет вместе с семьей переехал в Израиль. Жил в городе Ашдод на юго-западе страны, там же окончил военно-морскую офицерскую школу ORT Ashdod. В 1995-м призван на срочную службу в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Служил командиром танкового взвода, затем командиром роты 71-го батальона 188-й бронетанковой бригады «Барак». Участвовал в боевых действиях во время конфликта в Южном Ливане (1985–2000), руководил операциями в секторе Газа и на Западном берегу в ходе второй палестинской интифады (2000–2005). В 2020 году стал командиром 210-й территориальной дивизии «Ха-Башан», ответственной за оборону Голанских высот. В 2022 году возглавил Национальный центр учений сухопутных войск — крупнейшую учебную базу ЦАХАЛа.

Утром 7 октября 2023 года во время вторжения палестинской группировки «Хамас» в Израиль лично участвовал в уличных боях с боевиками в израильском городе Сдерот. Был ранен, перенес четыре операции.

В 2024 году получил воинское звание «алуф» (второе по старшинству генеральское звание в Израиле), в том же году стал военным секретарем премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Выступал за установление полного военного управления в секторе Газа. Участвовал в создании Гуманитарного фонда Газы (GHF), который в феврале—октябре 2025 года работал над ликвидацией кризиса, вызванного блокадой сектора.

Магистр политологии и национальной безопасности (Хайфский университет). Говорит на иврите и русском, не владеет английским языком. Женат, отец трех дочерей.

Андрей Егупец