В Краснодарском крае из-за подтоплений эвакуировали более 30 человек

Экстренные службы вывозят в пункты временного размещения жителей нескольких районов Краснодарского края, где из-за дождей вода в реках поднялась до опасных отметок и подтопила населенные пункты. В Крымском районе введен локальный режим ЧС, эвакуированы 19 человек. В Славянском районе из опасной зоны вывезены 14 человек.

Угроза подъема уровня воды отмечена на реке Кубань вблизи Анапы, а также еще в пяти сельских муниципалитетах Краснодарского края. В Славянском районе вода перелилась через дамбу. Сотрудники спасательных служб восстанавливают дамбу на месте прорыва.

Анна Перова, Краснодар