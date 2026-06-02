Нобелевский лауреат Мо Янь приедет в Петербург на премьеру своего романа

6 июня на Новой сцене Александринского театра пройдут творческая встреча и автограф-сессия с китайским писателем, лауреатом Нобелевской премии Мо Янем (настоящее имя писателя Гуань Мое). Вместе с ним выступит переводчик китайской литературы, профессор восточного факультета СПбГУ Алексей Родионов, рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поводом для визита стала премьера спектакля «Устал рождаться и умирать» в постановке китайского режиссера Дин Итэна

Фото: Wikimedia Поводом для визита стала премьера спектакля «Устал рождаться и умирать» в постановке китайского режиссера Дин Итэна

Фото: Wikimedia

Поводом для визита стала премьера спектакля «Устал рождаться и умирать» в постановке китайского режиссера Дин Итэна. Показы пройдут 5, 6 и 7 июня. Роман, по которому поставлен спектакль, был написан Мо Янем за 43 дня — это 490 тысяч иероглифов. Действие происходит в Китае на фоне аграрной реформы 1950 года: зажиточного помещика расстреливают, и он перерождается в животных и человека на протяжении 50 лет.

Мо Янь — первый китайский писатель, чьи книги на русском языке выдержали более десяти изданий. Его роман «Смерть пахнет сандалом» получил российскую премию «Ясная Поляна». В России уже ставили его пьесу «Лягушки» в Псковском театре — филиале Александринки.

Карина Дроздецкая