Не сдали нормы ТКО

Суд приступил к изучению уголовного дела заместительниц министра жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Воронежской области Елены Евсюковой и Наталии Толчеевой, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что в 2022 году они сфальсифицировали результаты исследования объемов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионе, подогнав цифры под определенные показатели. Подсудимые вину не признают и отрицают, что нанесли бюджету ущерб, который следствие оценило более чем в 9 млн руб.

Заместительница министра ЖКХ Воронежской области Елена Евсюкова Фото: Коммерсантъ / Сергей Толмачев
Заместительница министра ЖКХ Воронежской области Наталья Толчеева Фото: Коммерсантъ / Сергей Толмачев

В Центральном райсуде Воронежа прошло первое заседание по уголовному делу двух замминистра ЖКХ региона Воронежской области Елены Евсюковой и Наталии Толчеевой. Прокурор зачитал обвинительное заключение.

В основу дела о превышении должностных полномочий легло исследование объемов накопления мусора в регионе, на основе которого были установлены заниженные нормативы и стоимость утилизации.

Исследование провело крымское ООО «Альфа», получившее из бюджета почти 9,4 млн руб. Следствие считает, что в октябре 2022 года чиновницы приняли работу подрядчика без проведения экспертиз, а также сфальсифицировали результаты исследования до устраивающих их показателей. Через два года Воронежский областной суд по иску регионального оператора ООО «Вега» признал нормативы недействующими.

Уголовное дело возбудило региональное управление МВД России в начале прошлого года. Изначально ведомство считало, что чиновницы участвовали в хищении бюджетных денег, выделенных на исследование, поэтому им вменили мошенничество. Основным фигурантом дела стал бенефициар ООО «Альфа» Евгений Тютюнченко, в отношении которого расследование приостановлено в связи с его участием в специальной военной операции. В середине прошлого года обвинение в хищениях с чиновниц было снято по реабилитирующим обстоятельствам, однако их действия квалифицировали сначала как злоупотребление должностными полномочиями, а позже — как их превышение. Кстати, все три статьи предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы.

По оценке следствия, в результате преступления министерству ЖКХ был нанесен значительный ущерб, а его деловая репутация была подорвана. Девять месяцев обвиняемые провели под домашним арестом, сейчас они находятся под запретом определенных действий.

Заместительницы министра в суде заявили, что не признают себя виновными. Елена Евсюкова пообещала дать объяснения после оглашения доказательств обвинения. Наталия Толчеева напомнила суду, что вступила в должность замминистра уже после выполнения исследования объемов накопления ТКО, а работы вело подведомственное министерству учреждение. Она подчеркнула, что два параметра, которые, по версии следствия, были занижены, в действительности соответствовали общероссийским.

Прокуратура подала к подсудимым иск о взыскании почти 9,4 млн руб. Адвокат Наталии Толчеевой Валерий Смольянинов заявил, что похищение этой суммы вменяется Евгению Тютюнченко, поэтому тот же ущерб не может быть предъявлен должностным лицам. «Хотелось бы также увидеть людей, в глазах которых министерство ЖКХ было выставлено в негативном свете. Вся проблема заключается в том, что две цифры были снижены относительно отчетов Тютюнченко. Так кому в итоге был нанесен ущерб?» — заявил адвокат.

Сергей Толмачев, Воронеж