На Урале 13-летняя девочка напала с ножом на сверстницу

В городе Полевском Свердловской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после того, как 13-летняя девочка во время ссоры ударила ножом в спину сверстницу. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД России по городу во «ВКонтакте».

Как выяснили в полиции, около 16:50 потерпевшая вместе с подругами находилась около дома № 98 на улице Розы Люксембург. К ним подошли две незнакомые девочки, которые выглядели как их сверстницы или немного старше. Между подростками возник конфликт, и одна из подошедших к компании девочек ударила сверстницу ножом в спину. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство малолетней).

В ведомстве уточнили, что пострадавшей 12 лет. У нее диагностирована проникающая колото-резаная рана грудной клетки, затрагивающая левое легкое. Ребенка прооперировали, она находится в удовлетворительном состоянии.

Напавшая на нее девочка рассказала, что носила перочинный нож для самообороны, отмечается в публикации. Ее поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.