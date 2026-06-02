Ростовская область получит два новых автобусных маршрута в ЛНР

До конца лета 2026 года Ростовская область получит два новых межрегиональных автобусных маршрута, которые свяжут регион с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщили в министерстве транспорта ДНР.

По данным ведомства, всего к 20 августа планируется запустить три новых маршрута между новыми регионами и соседними субъектами РФ. Два из них будут курсировать между Ростовской областью и ЛНР, еще один свяжет Донецкую Народную Республику с Ростовской областью.

Кроме того, в рамках расширения межрегионального сообщения из ЛНР запустят автобусные рейсы в Краснодарский край. Из ДНР также появятся новые маршруты в Республику Крым, Смоленскую область и Ставропольский край.

В министерстве отметили, что запуск новых направлений направлен на повышение транспортной доступности и развитие пассажирского сообщения между регионами.

В настоящее время в ДНР действует 328 межрегиональных автобусных маршрутов, в ЛНР — 325. Новые рейсы должны дополнить существующую транспортную сеть и расширить возможности для пассажирских перевозок.

