Бизнесмен пропал из-под ареста

Как стало известно “Ъ”, бенефициара ООО «Вектор» Алексея Кузнецова, в свое время фигурировавшего в «лондонском списке» Бориса Титова, снова объявили в розыск. Суд посчитал, что он сбежал из-под домашнего ареста, куда был помещен на время процесса по делу о хищении порядка 6 млрд руб., полученных в качестве займов на закупку зерна. Родственники же фигуранта думают, что его похитили, требуя в связи с этим возбудить уголовное дело.

Пресненский райсуд столицы объявил в федеральный розыск бизнесмена Алексея Кузнецова. В суде посчитали, что подсудимый сбежал из-под домашнего ареста, куда он был переведен из СИЗО. Предпринимателю вменяют в вину особо крупное мошенничество, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вместе с ним по делу проходят два бывших гендиректора ООО «Вектор» Оганес Абраамян и Артем Снипич.

Уголовное дело было возбуждено в октябре 2024 года Главным следственным управлением МВД по Москве, в следующем месяце господина Кузнецова задержали и поместили под стражу. Расследование дела было закончено в ноябре 2025 года, и вскоре оно поступило в суд.

Как уже рассказывал “Ъ”, по версии следствия, не позднее июля 2022 года Алексей Кузнецов создал и возглавил преступную группу. В нее вошли господа Абраамян и Снипич, которые отвечали за подписание подложных договоров займа и поручительства.

По материалам дела, через своего партнера Илью Варова Алексей Кузнецов связался с бенефициаром ГК «Авилон» (ООО «ТД "Мое лето"» и ООО «Арион») Александром Варшавским, которого, как считает следствие, участники преступной группы путем обмана и злоупотребления доверием убедили инвестировать деньги в высокодоходный бизнес по закупке и транспортировке зерна. Исполнять взятые на себя обязательства они, однако, не собирались.

Фигуранты периодически осуществляли обратные переводы под видом возврата долга и выплаты дивидендов. При этом Алексей Кузнецов, по версии следствия, поддерживал легенду, предоставляя ложные отчеты о закупках зерна.

Господа Варов и Варшавский обратились в правоохранительные органы. Следствие установило, что фигуранты получили порядка 11 млрд руб. По результатам судебно-бухгалтерской экспертизы больше половины из них — 6 млрд руб.— было похищено.

Никто из фигурантов вину не признает. По словам адвоката господина Кузнецова Виталия Каспарова, холдинг работал и исполнял свои обязательства перед кредиторами. Так, инвесторы получали не только проценты по займам, но и долю бизнеса как процент от общего оборота по сделкам от продажи зерна.

В Пресненском райсуде по делу успели провести 12 заседаний. На днях Алексей Кузнецов, как считают в суде, «осознав тяжесть предъявленного обвинения и неоспоримость собранных следствием доказательств», скрылся, чтобы избежать наказания. Уголовное преследование в его отношении приостановлено. Дело в отношении двух оставшихся фигурантов продолжают рассматривать.

У родственников господина Кузнецова другая версия произошедшего. Они считают, что предпринимателя похитили, и обратились в СКР с соответствующим заявлением.

По словам родственников, накануне своего исчезновения господин Кузнецов не проявлял признаков беспокойства или тревоги, собираясь отстаивать свое имя и добиваться оправдательного приговора. После исчезновения господина Кузнецова родственники посетили его дом, нарушения порядка там не обнаружили. На момент его пропажи загранпаспорт был изъят следствием и находился в материалах уголовного дела. Заявление родни предпринимателя сейчас рассматривается.

Адвокат Каспаров сообщил “Ъ”, что исчезновение Алексея Кузнецова стало для него полной неожиданностью.

«Сторона защиты занимала активную позицию по делу, настаивала на невиновности Кузнецова и планировала до конца отстаивать эту позицию. Тем более что версия обвинения не выглядит безупречной, и у стороны защиты было очень много вопросов как к свидетелям, так и к потерпевшему»,— заявил господин Каспаров.

Отметим, что в мае 2017 года господина Кузнецова обвиняли в незаконной банковской деятельности (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Следователи обнаружили, что на расчетный счет фирмы предпринимателя поступили 96 млн руб., которые он незаконно обналичил и передал заказчикам, удержав процент «за работу», тем самым подменив собой банк и неправомерно получив прибыль.

Несколько месяцев господин Кузнецов принимал участие в следственных действиях, но затем уехал на Кипр. Позже Алексей Кузнецов попал в «лондонский список» Бориса Титова и вернулся. В октябре 2020 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил предпринимателю три года условно. Сейчас эта судимость с Алексея Кузнецова снята.

Ефим Брянцев