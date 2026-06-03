Компания «Биотех Тугузлы» арендует 775 гектаров земли на северо-востоке Башкирии

ООО «Биотех Тугузлы» без торгов получит более 775,1 га в Кигинском районе под возделывание сельскохозяйственных культур. Распоряжение об аренде участков подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Как сообщал «Ъ-Уфа», компания планирует инвестировать в растениеводческий проект около 680 млн руб. Участки, находящиеся в муниципальной и собственности, расположены рядом с населенными пунктами Тугузлы, Кульметово, Вакиярово, Теплый ключ.

Компания «Биотех Тугузлы» зарегистрировано в деревне Вакиярово в 2020 году. Учредителями предприятия являются ООО «Инвестиционно-консалтинговая группа» (владеет 61% уставного капитала) и Динар Ахметдинов. Владельцы позиционируют себя как группу компаний «Корпорация Роста», включающую в себя, помимо «Биотех Тугузлы», девелоперские проекты в Оренбурге, связанное с торговлей нефтепродуктами ООО «РОСТА-Терминал», несколько добывающих предприятий («Оренбургские каолины», «Оренбургская сырьевая компания», «Южно-Уральская горная компания»), машиностроительную организацию «ГазНефтеМаш» и логистические фирмы.

Идэль Гумеров