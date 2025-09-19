В Башкирии планируют вложить в производство сельхозкультур 679,5 млн рублей

ООО «Биотех Тугузлы» намерено инвестировать 679,5 млн руб. в создание в Кигинском районе производства сельскохозяйственных культур, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиционной политики Башкирии. Проект представил на «инвестиционном часе» в правительстве региона директор и совладелец компании Динар Ахметдинов.

Инициатива заинтересовала студентов Башкирского государственного аграрного университета, подчеркнул руководитель компании.

ООО «Биотех Тугузлы» зарегистрировано в сентябре 2020 года в деревне Вакиярово Кигинского района. Компания занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и семян масличных культур. Владельцами являются Динар и Данис Ахметдиновы. В 2024 году при выручке 143 млн руб. чистая прибыль составила 538 тыс. руб.

Майя Иванова