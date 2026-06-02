Три человека пострадали при ударе дрона в Белгородской области

В районе села Посохово Валуйского округа Белгородской области дрон ударил по автомобилю. Пострадали три человека, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале.

По данным оперштаба, двое мужчин получили осколочные ранения надключичной области и голени. У третьего пострадавшего диагностирован ушиб мягких тканей голени. Всем раненым оказали медицинскую помощь, лечение они продолжат амбулаторно.

Белгородская область находится на границе с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального уровня, также действует режим КТО. За прошедшие сутки Белгородскую область, по данным врио губернатора Александра Шуваева, атаковали 68 раз. Один человек погиб, еще семеро, включая ребенка, ранены.