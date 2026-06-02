Режим ЧС ввели в четырех населенных пунктах на Кубани из-за подтоплений

Режим ЧС ввели в четырех населенных пунктах Крымского района Краснодарского края из-за ливневых паводков. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по региону.

Режим ЧС действует в станице Троицкой, хуторах Западный, Урма и селе Гвардейском Крымского района «из-за перелива воды из русла реки Кубань», уточнили в оперштабе. Из СНТ «Йодник» в хуторе Западном и станице Троицкой превентивно эвакуировали жителей. В пунктах временного размещения находятся 19 человек.

В Славянском районе из-за подъема уровня воды в реке Кубань укрепляют дамбы. Перелив дамбы произошел в хуторе Соболевском, а из ближайшего к нему СНТ «Нефтяник» эвакуированы 14 человек. Проран заделывают специалисты, рассказали в оперштабе.

Штормовое предупреждение на Кубани объявили 19 мая. Позднее его продлили до 2 июня. К сегодняшнему дню, помимо реки Кубань, уровень воды достиг опасной отметки в реке Протока в районе хутора Галицын Славянского района и в реке Горькая Балка в Новокубанском районе.