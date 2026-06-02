Вход в Кельнский собор с июля будет стоить 12 евро

Посещение Кельнского собора, входящего в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, с 1 июля станет платным. Вход будет стоить €12, сообщает Spiegel.

Для школьников от 14 лет и студентов предусмотрена цена в размере €6. Вход останется бесплатным для детей до 13 лет, лиц с ограниченными возможностями и их сопровождающих. Бесплатной также останется возможность для прихожан поставить свечу и помолиться — это можно будет сделать в небольшой части храма, войдя с северного входа. В соборе пояснили, что новый сбор должен покрыть возросшие расходы на содержание, охрану и эксплуатацию собора.

Возможное введение платы за вход в Кельнский собор анонсировали в марте. Такое решение объясняли финансовыми трудностями — уже шестой год подряд собор тратит больше, чем зарабатывает.

По словам управляющего финансовыми вопросами собора Клеменса ван де Вена, ежедневные затраты на содержание собора оцениваются в €44 тыс. Долгое время дефицит покрывался за счет резервов. Однако, по словам господина ван де Вена, храм «достиг точки, когда резервы на обозримое будущее исчерпаны». Ежегодно собор посещают около 6 млн человек. Как отметил настоятель храма Гвидо Ассманн, 99% посетителей — туристы.