Число ИТ-специалистов в Удмуртии выросло на 19% за год

Численность сотрудников ИТ-отрасли в Удмуртии составила 13 тыс. человек в первом квартале 2026 года, увеличившись почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя заработная плата составила 113 тыс. руб. Об этом сообщил во «ВКонтакте» зампредседателя правительства региона Тимур Меджитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Оборот компаний отрасли информации и связи в республике достиг 9,6 млрд руб. Прирост год к году — 20,8%. В частности, оборот в сегменте разработки ПО вырос на 25,1%. ИТ-сектор сейчас насчитывает 947 юрлиц и 2068 ИП.

Господин Меджитов добавил, что налоговые поступления от компаний в отрасли во все уровни бюджета превысили 1,57 млрд руб. Это на 47% больше, чем годом ранее.

Напомним, по итогам 2025 года Удмуртия оказалась на втором месте среди регионов ПФО по темпам роста ИТ-отрасли.