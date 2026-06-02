Число ИТ-специалистов в Удмуртии выросло на 19% за год
Численность сотрудников ИТ-отрасли в Удмуртии составила 13 тыс. человек в первом квартале 2026 года, увеличившись почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя заработная плата составила 113 тыс. руб. Об этом сообщил во «ВКонтакте» зампредседателя правительства региона Тимур Меджитов.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Оборот компаний отрасли информации и связи в республике достиг 9,6 млрд руб. Прирост год к году — 20,8%. В частности, оборот в сегменте разработки ПО вырос на 25,1%. ИТ-сектор сейчас насчитывает 947 юрлиц и 2068 ИП.
Господин Меджитов добавил, что налоговые поступления от компаний в отрасли во все уровни бюджета превысили 1,57 млрд руб. Это на 47% больше, чем годом ранее.
Напомним, по итогам 2025 года Удмуртия оказалась на втором месте среди регионов ПФО по темпам роста ИТ-отрасли.