Удмуртия заняла второе место по росту ИТ-отрасли среди регионов ПФО в 2025 году

По итогам 2025 года Удмуртия заняла второе место по темпам роста ИТ-отрасли среди регионов ПФО. Об этом в Telegram сообщил зампредседателя правительства региона Тимур Меджитов.

Так, в сравнении с 2024 годом, на 31,2% вырос оборот компаний отрасли информации и связи, достигнув 36 млрд руб. Товарооборот компаний-разработчиков увеличился на 120% относительно предыдущего года.

Число специалистов в ИТ-отрасли выросло с 10,5 до 11,8 тыс. человек. В среднем их заработная плата составила 111 тыс. руб. — в 1,4 раза выше среднереспубликанской. Годом ранее этот показатель равнялся 86 тыс. руб.

«Эти цифры — результат системной работы по развитию отрасли и усилий в условиях новых вызовов. ИТ-сектор Удмуртии не только сохранил свою устойчивость, но и нашел дополнительные возможности для увеличения объемов»,— заключил господин Меджитов.

Напомним, на ИТ-отрасль кроме всего прочего в 2026 году распространяется льготная налоговая ставка по УСН до 1% при использовании режима «доходы» и 5% — «доходы минус расходы».

Подробнее о пониженных ставках в приоритетных отраслях читайте в материале «Бизнес поддержали УСНо».

