Зампред думского комитета по обороне уступил в праймериз ЕР 27-летнему ветерану СВО

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и Герой России Андрей Красов уступил одномандатный округ в результате предварительного голосования «Единой России» (ЕР). По результатам праймериз его место может занять 27-летний ветеран специальной военной операции (СВО) Сергей Боярский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно результатам предварительного голосования по Рязанскому одномандатному округу (№157) господин Красов набрал 23,5 тыс. голосов, а господин Боярский — 20,4 тыс. Однако отрыв действующего депутата оказался недостаточным для сохранения права на выдвижение. Праймериз ЕР предполагает особый бонус для ветеранов СВО в виде +25% к набранным голосам. Таким образом, результат Сергея Боярского оценивается в 25,5 тыс. голосов.

Сергей Боярский числится сторонником ЕР и занимает должность ведущего библиотекаря Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина в Рязани. Согласно информации, размещенной им на сайте праймериз, он принимал участие в СВО с марта 2022 года. Сначала в составе батальона БАРС-13 на территории Харьковской области, затем в 100-й отдельной гвардейской бригаде ДНР и 423-м полку. В 2024 году военнослужащий был комиссован по состоянию здоровья. На «гражданке» организовывал доставку гуманитарной помощи и работал со школьниками.

Андрей Красов имеет звание полковника. В 2008 году он принимал участие в российско-грузинском вооруженном конфликте. «За смелые и решительные действия в ходе проведения миротворческой операции» военнослужащий был удостоен звания Героя России. С 2010 по 2012 год возглавлял Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, которое и сам закончил в 1988 году. В 2011 году впервые стал депутатом Государственной думы, после чего его военная служба была приостановлена. Господин Красов избирался в Думу в VI, VII и VIII созывах. Последние два раза баллотировался по Рязанскому одномандатному округу.

Степан Мельчаков