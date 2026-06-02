На Невском проспекте в Петербурге откроется культурно-туристический центр «Вологда»

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте открывается культурно-туристический центр «Вологда». В церемонии открытия примут участие губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Вологодской области Георгий Филимонов. Центр представит туристический и культурный потенциал региона, включая ремесла, гастрономию и иммерсивную программу с участием образа Всероссийского Деда Мороза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр представит туристический и культурный потенциал региона

Фото: Правительство Вологодской области Центр представит туристический и культурный потенциал региона

Фото: Правительство Вологодской области

Пространство станет визитной карточкой Вологодской области в Северной столице. Посетители смогут познакомиться с вологодскими ремеслами, попробовать местные гастрономические продукты и принять участие в семейной иммерсивной программе. Открытие центра приурочено к Петербургскому международному экономическому форуму, который стартует 3 июня.

Кирилл Конторщиков