Совет директоров B2B-РТС рекомендовал дивиденды впервые после IPO

Совет директоров торговой платформы B2B-РТС (входит в группу Совкомбанка) рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 5,19 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели планируется направить 927,8 млн руб.

Внеочередное собрание акционеров по дивидендам состоится 30 июня. Перечень тех, кто сможет претендовать на выплаты, определят до 11 июля. Дивдоходность составляет 3,9%.

Согласно новой дивидендной политике, B2B-РТС стремится направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО за отчетный период. При этом возможна и ежеквартальная выплата. За первый квартал совокупный оборот компании по МСФО вырос на 20% — до 2,7 млрд руб. Другие показатели B2B-РТС в отчетности не раскрыла, однако уточняла, что они позволят «планировать дивидендные выплаты... не ниже плановых показателей» (цитата по «Интерфаксу»).

В апреле 2026 года B2B-РТС провела первичное размещение акций на бирже по верхней границе ценового диапазона. Всего компании удалось привлечь на IPO 2,43 млрд руб. До этого, по итогам 2025 года, B2B-РТС выплатила акционерам 3,3 млрд руб. дивидендов (89% от чистой прибыли).

B2B-РТС занимается автоматизацией закупок и продаж. Владеет 100% акций федеральной площадки для госзакупок «РТС-тендер» и платформой B2B-Center.