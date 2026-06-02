Шесть жителей Белгородской области пострадали при ударах БПЛА

Шесть человек пострадали при атаках Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

При ударе в городе Валуйки пострадал мужчина, госпитализация не потребовалась. В поселке Красная Яруга ранены трое мужчин, их доставили в больницу. Вблизи села Посохово дрон ударил по автомобилю: пострадали двое мужчин, им уже оказали медицинскую помощь.

В Шебекино повреждены несколько частных домов, газовая труба, линия электропередачи и автомобиль. В селе Новая Таволжанка при ударе дрона загорелась кровля многоквартирного дома, возгорание потушено. Разбиты окна в двух квартирах. В селе Вознесеновка повреждено два частных дома, в Грайвороне загорелся легковой автомобиль.