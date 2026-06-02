Четыре человека пострадали в ДТП в Ростовской области

В Каменском районе Ростовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали четыре человека. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Авария произошла 2 июня около 09:05 на 7-м километре автодороги Каменск-Шахтинский — Репная — Верхнеясиновский — автодорога Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-211440 1984 года рождения при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Hyundai Solaris под управлением водителя 1951 года рождения.

В результате ДТП травмы получили водитель ВАЗа, а также двое его пассажиров 1989 и 1964 годов рождения. Кроме того, пострадал пассажир Hyundai Solaris 1963 года рождения. Все пострадавшие были госпитализрованы.

В Госавтоинспекции напомнили, что обгон остается одним из наиболее опасных маневров на дороге и нередко становится причиной аварий с тяжелыми последствиями. Перед его выполнением водителям необходимо убедиться в безопасности маневра, отсутствии встречного транспорта и достаточном обзоре проезжей части.

Валерий Климов