Ретро-поезд запустили из Калининграда в Багратионовск

Со 2 июня по вторникам и четвергам между Калининградом и Багратионовском начал курсировать пригородный ретро-поезд на паровозной тяге. Состав ведет паровоз серии «Эр», время в пути — без остановок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Билеты продаются только в кассах №16 и №17 Южного вокзала

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Билеты продаются только в кассах №16 и №17 Южного вокзала

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Поезд отправился с Южного вокзала в 10:30, обратно из Багратионовска — в 17:10. Расписание составлено так, чтобы пассажиры могли несколько часов познакомиться с городом. Багратионовск (до 1946 года — Прейсиш-Эйлау) основан в 1325 году, это самый южный город области. Он знаменит замком XIV века и местом сражения между французской и русско-прусской армиями в 1807 году.

Билеты продаются только в кассах №16 и №17 Южного вокзала, купить их можно за десять дней до поездки.

Карина Дроздецкая