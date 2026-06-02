Мизулина пожаловалась на Собчак в МВД из-за интервью с блогером Синяком

Екатерина Мизулина сообщила, что подала заявление в МВД с просьбой провести проверку в отношении Ксении Собчак. Поводом стало ее интервью с блогером Игорем Синяком, вышедшее 1 июня. Госпожа Мизулина опубликовала в Telegram-канале скриншот сообщения анонима, который призвал ее разобраться в ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Мизулина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Екатерина Мизулина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Очевидная провокация со стороны Ксении Собчак, ничего нового. Причем эту бесовщину сознательно опубликовали в День защиты детей, — написала Екатерина Мизулина. — Уже обратились в МВД с просьбой провести проверку на предмет распространения пропаганды экстремистского движения ЛГБТ (движение ЛГБТ также запрещено на территории РФ)».

Ксения Собчак в своем Telegram-канале ответила, что сама не будет «ни на кого донос писать». Она высказала мнение, что многие люди в России одеваются своеобразно, как и герой ее интервью, но их при этом не пытаются привлечь за пропаганду запрещенного движения. По словам госпожи Собчак, «есть четкий закон, и он нарушен нами не был — никакой пропаганды чего-либо и призывов в видео нет».

«И если вы хотите и дальше, чтобы из страны уезжали все, кто боится ваших законов, — то вы на правильном пути. Но тогда не надо прикрываться детьми и их защитой. А просто признайте свою гомофобию. Потому что я общаюсь с людьми изо всех регионов России, из городов и глухих деревень, и понимаю, что гомофобии у них нет. А у чиновников есть», — заключила Ксения Собчак.