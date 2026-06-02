Россия готова к сотрудничеству с Турцией по ситуации в Черном море

Москва готова сотрудничать с Анкарой для урегулирования ситуации в Черноморской акватории. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Госпожа Захарова обеспокоена «эскалацией террористической активности» Украины в Черном море. По ее словам, это ухудшает условия и увеличивает риски для гражданского судоходства. Устранение любых угроз безопасности в регионе — один из важнейших элементов «комплексного урегулирования кризиса вокруг Украины», убеждена дипломат.

«ВСУ совершают бандитские налеты на суда — при помощи БЭК или БПЛА — и сваливают все на Россию... Подтверждаем готовность к плотному сотрудничеству с Анкарой в интересах нахождения оптимальных путей стабилизации черноморской акватории и оказания эффективного воздействия на Киев»,— прокомментировала представительница российского МИДа.

По данным МИД Турции, 28 мая беспилотник атаковал турецкое судно в Черном море. Оно следовало из Одессы в Турцию под флагом Вануату. Двое членов экипажа получили легкие ранения. В турецком ведомстве обещали принимать «региональные, целенаправленные и ориентированные на результат меры», чтобы предотвратить эскалацию в регионе.