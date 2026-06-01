«Один из самых дорогих лотов выведен в продажу за 2,6 млрд руб.»

24 премьеры на рынке первичной жилой недвижимости состоялось в Москве с начала года. Но в элитном и премиум-классах среди них вдвое больше лотов, чем в массовых новостройках. По подсчетам специалистов платформы bnMAP pro, экспозицию столичного рынка первичной недвижимости пополнили 14 новостроек комфорт-класса, они возведены по программе реновации. И квартир в реализации в них не очень-то много, менее 200 вариантов.

ЖК элитного и премиального класса стартовало только девять, но в них насчитывается почти 400 вариантов жилья в продаже. То есть высокобюджетных квартир в новых комплексах существенно больше. И лишь один новый проект — это ЖК бизнес-класса.

Годовая динамика лишь подтверждает данный тренд, отмечают специалисты. Доля комфорт-класса в общем объеме предложения Москвы, в старых ее границах, постепенно сокращается за счет более дорогих сегментов. Если годом ранее на его долю приходилось почти 45% от общего количества лотов, то уже к началу 2026-го она сократилась до 39%, а в конце весны — не превысила отметку в 36%.

Один из самых дорогих лотов в новинках этого года выведен в продажу за 2,6 млрд руб. Он представлен в ЖК в Тверском районе. Если же рассматривать все лоты «старой» Москвы, не только в самых новых проектах, то одно из наиболее дорогих предложений — объект за 8,3 млрд руб. в высокобюджетном проекте в Хамовниках.

Для сравнения — один из наиболее доступных по цене вариантов в городе возможно выбрать в районе Соколиная Гора. Первичное жилье здесь доступно с бюджетом от 5,2 млн руб.

Светлана Бардина