Магомеда Анкалаева вернули в чемпионский отбор

Первым соперником Магомеда Анкалаева, одного из самых известных российских бойцов UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), после потери прошлой осенью в повторном матче с бразильцем Алексом Перейрой чемпионского титула в полутяжелом весе (до 93 кг) станет очень опытный американец Халил Раунтри. Победа над ним наверняка снова приблизит Анкалаева к званию чемпиона, учитывая то, что он сохранил позицию вплотную к верхушке рейтинга категории, и то, что Перейра успел перейти в супертяжелый вес.

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

Главный в смешанных единоборствах промоушен объявил состав центрального боя своего турнира, который состоится 25 июля в Абу-Даби. В нем встретятся российский и американский полутяжеловесы — Магомед Анкалаев и Халил Раунтри. Это уже второй заметный поединок вечера с участием российского бойца, анонсированный UFC. В Абу-Даби в октагон также выйдет ранее претендовавший на чемпионский титул в легчайшем весе (до 61 кг) Умар Нурмагомедов. Он встретится с мексиканцем Давидом Мартинесом.

Бой Анкалаева и Раунтри, однако, привлечет больше внимания публики по вполне понятной причине. Дело в том, что он практически наверняка будет иметь статус отборочного, учитывая бэкграунд.

В марте прошлого года Магомед Анкалаев, уже превратившись в одного из самых известных российских бойцов в UFC, одержал чрезвычайно громкую победу. Он завоевал чемпионский титул, уверенно выиграв по очкам у бразильца Алекса Перейры, входящего в число ярчайших звезд MMA и считавшегося явным фаворитом. UFC, однако, пошел навстречу Перейре, который, объясняя неудачу, ссылался на проблемы со здоровьем, и согласился предоставить ему право на немедленный реванш. Он получился убедительным. В октябре бразилец нокаутировал россиянина уже в стартовом раунде, нанеся Анкалаеву всего второе поражение в профессиональной карьере.

Ценность его июльского боя повысили обстоятельства. Ключевое заключается в том, что лидер категории уже успел покинуть ее, решив попробовать себя в супертяжелом весе. Дебютный поединок в нем Алекса Перейры состоится 14 июня в рамках наиболее обсуждаемого шоу года, рядом с Белым домом, а его оппонентом будет знаменитый француз Сириль Ган.

Титул Алекс Перейра освободил. Он достался новозеландцу Карлосу Ульбергу, который в апреле одолел в борьбе за него чешского ветерана Иржи Прохазку. При этом Магомед Анкалаев сохранил позицию вплотную к верхушке, сразу вслед за чемпионской, в официальном рейтинге UFC. А его очередной соперник такого уровня, что успех в матче с ним, несомненно, будет воспринят как обеспечивающий шанс на новый титульный поединок.

В данном случае цифры в послужном списке Халила Раунтри не должны обманывать.

Формально он выглядит довольно скромным. В официальных поединках в MMA у 36-летнего американца аж семь проигрышей при 14 победных исходах. Однако при этом на протяжении нескольких последних лет он пользовался огромным уважением бойцовского сообщества и менеджмента UFC, регулярно получая различные награды — например, за лучшее выступление вечера.

Причина в остром и бескомпромиссном стиле Раунтри. Его лихость иногда выходит боком в поединках против котирующихся ниже соперников, но иногда создает трудности соперникам выдающимся. Например, Алекс Перейра в 2024 году взял над Халилом Раунтри верх техническим нокаутом в четвертом раунде, но до этого пережил кучу сложных эпизодов. А в том же прошлогоднем турнире, в котором Магомед Анкалаев уступил Перейре, Раунтри перед заключительным, третьим раундом вел на всех судейских картах в бою с Иржи Прохазкой. Однако чеху также удалось добиться досрочной победы. Как выяснилось, она принесла ему шанс драться за титул, до которого он не добрался, проиграв Карлосу Ульбергу.

Алексей Доспехов