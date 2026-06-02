Екатеринбуржца будут судить за гибель пяти человек в пожаре

В Екатеринбурге перед судом предстанет 51-летний местный житель, обвиняемый в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности гибель пяти человек, в том числе четверых детей. Об этом сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Мужчина обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемый являлся собственником нежилого помещения — дома-бани в садовом товариществе «Рассвет-1» в поселке Горный Щит, который использовался в качестве места постоянного проживания. На придомовой территории участка была установлена световая гирлянда, которую обвиняемый эксплуатировал ненадлежащим образом. Он не обеспечил наличие устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара.

В июле 2025 года обвиняемый в связи с отъездом в отпуск попросил дочь временно пожить на участке. Она приехала со своими детьми — шестилетним ребенком и трехмесячным младенцем, а также пригласила подругу с детьми шести и 16 лет. С ними приехал друг 16-летней девочки — 17 летний юноша. Все они остались ночевать в доме-бане.

Так, в ночь на 26 июля во время дождя в гирлянду попала влага, произошло короткое замыкание и начался пожар, который перекинулся на дом-баню. В результате возгорания погибли пять человек: подруга дочери обвиняемого, 17-летний юноша, двое шестилетних детей и трехмесячный младенец. Один из детей скончался спустя месяц в больнице.

В ходе предварительного следствия следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и специалистов, истребовали характеризующие материалы, провели экспертизы, в том числе судебно-медицинские и пожарно-технические. «Также изучен значительный объем нормативной документации, установлены нарушения в использовании и эксплуатации электроприборов, а также нарушения правил противопожарной безопасности собственником помещения»,— добавили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что дачный дом был приобретен всего за несколько дней до происшествия — 19 июля 2025 года. «В ходе вечеринки компания алкоголь не употребляла, помылись в бане и легли спать. Уничтоженный огнем дом — двухэтажный, из дерева, на первом этаже располагалась баня»,— сообщил полковник Горелых.

