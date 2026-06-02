На северо-востоке Москвы женщину вытолкнули из окна седьмого этажа

На северо-востоке Москвы мужчина во время ссоры вытолкнул знакомую из окна с седьмого этажа, сообщил столичный главк СКР в Telegram-канале. Подозреваемого задержали, и ему уже предъявлено обвинение. Следствие потребует ареста мужчины.

По данным СКР, 30 мая во время ссоры в квартире жилого дома на Дмитровском шоссе мужчина толкнул знакомую, стоявшую у открытого окна. Женщина упала с высоты седьмого этажа и скончалась от полученных травм. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения.