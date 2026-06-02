Четыре мирных жителя ранены в Белгородской области при атаках ВСУ 2 июня

В результате ударов ВСУ по Белгородской области пострадали четыре мирных жителя. Об этом 2 июня сообщил региональный оперативный штаб. Трое мужчин пострадали при детонации БПЛА в поселке Красная Яруга и один — в городе Валуйки.

У пострадавших в Красной Яруге — множественные осколочные ранения. Попутным транспортом мужчины доставлены в Краснояружскую ЦРБ, где им оказана первая помощь. Двое продолжат лечение амбулаторно.

Транспортная инфраструктура была повреждена на месте удара в Валуйках. В местной ЦРБ пострадавшему с акубаротравмой оказана необходимая медпомощь, госпитализация мужчине не потребовалась.

Кроме того, в городе Шебекино в результате атак FPV-дронов один частный дом получил значительные повреждения, а в трех других домовладениях и надворной постройке осколками посечены окна, кровли, фасады и заборы. Повреждены газовая труба и линия электропередачи. В селе Новая Таволжанка от детонации дрона загорелась кровля многоквартирного дома — возгорание было потушено. Разбиты также окна в двух квартирах. В селе Вознесеновка в результате обстрела пробиты крыши и выбиты окна в двух частных домах. Одна хозяйственная постройка получила повреждения, другая разрушена. В городе Грайворон от удара FPV-дрона загорелся автомобиль — возгорание ликвидировано.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за прошлые сутки ВСУ нанесли 68 ударов по территории Белгородской области. В результате один человек погиб и семеро получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок. Также стало известно, что при падении фрагментов сбитого БПЛА на территории предприятия в городе Алексеевка загорелось здание и находящееся внутри оборудование.

Денис Данилов