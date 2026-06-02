Рослесхоз через суд изъял у структуры «Русала» более 30 га леса в Хакасии

Арбитражный суд Республики Хакасия в полном объеме удовлетворил иск Федерального агентства лесного хозяйства к собственнику и арендатору сельхозземель — администрации Орджоникидзевского района и ООО «Рассвет Абакан» (принадлежит ООО «Русал Агросибирь», которое, в свою очередь, входит в структуру АО «Русал»). Ведомство с августа 2025 года требовало признать отсутствующим право на земельный участок площадью 30,8 га в Орджоникидзевском районе, а также исключить его из границ «пересечения».

Мотивировочная часть решения не опубликована. Судебное заседание по делу завершено сегодня, 2 июня.

Участок земли площадью 30,8 га, который стал предметом судебного разбирательства, составляет менее 10% от более крупного участка площадью более 330 га, который ООО «Рассвет Абакан» арендует у администрации Орджоникидзевского района по договору долгосрочной аренды, рассказали ранее «Ъ» в АО «Русал». На этих площадях предприятие выращивает пшеницу, рапс и овес, в том числе для производства продуктов питания для работников компании и жителей региона.

ООО «Рассвет Абакан» зарегистрировано в июне 2022 года, основным видом деятельности является выращивание зерновых культур. По данным Rusprofile, организация принадлежит ООО «Русал Агросибирь», которое контролируется АО «Русал». Выручка компании в 2025 году составила 325,9 млн руб., убыток — 123,3 млн руб. Стоимость организации оценивается в 1,5 млрд руб.

