Лес попутал

Спорный земельный участок в 30 га, который Рослесхоз РФ пытается изъять через суд, компания «Рассвет Абакан», структура «Русала», арендует у муниципалитета на законных основаниях, заявили «Ъ-Сибирь» на предприятии. Территория располагается в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия и используется арендатором в рамках договоренностей — для выращивания сельскохозяйственной продукции. В случае, если претензии Рослесхоза будут удовлетворены, структура намерена предъявить соответствующие претензии к местным властям. Как выяснил «Ъ-Сибирь», основанием для иска стал лес, который за время аренды участка вырос на нем и приобрел статус «деловой древесины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рослесхоз считает, что структура «Русала» арендует в Хакасии не только поле, но и лес

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Рослесхоз считает, что структура «Русала» арендует в Хакасии не только поле, но и лес

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Республики Хакасия 8 октября рассмотрит иск Федерального агентства лесного хозяйства к собственнику и арендатору сельхозземель — администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия и ООО «Рассвет Абакан» (принадлежит ООО «Русал Агросибирь», которое в свою очередь входит в структуру АО «Русал»). Рослесхоз требует признания отсутствующим права собственности на земельный участок площадью 30 га и исключения из границ площади «пересечения». Заявление подано 22 августа, 2 сентября суд принял обеспечительные меры и запретил совершать сделки по отчуждению спорной территории и вырубку деревьев на этом участке. Третьими лицами в деле выступают местные минлесхоз и Росимущество.

ООО «Рассвет Абакан» зарегистрировано в июне 2022 года, основным видом деятельности является выращивание зерновых культур. По данным Rusprofile, организация принадлежит ООО «Русал Агросибирь», которое контролируется АО «Русал». Выручка компании в 2024 году составила 108 млн руб., убыток — 224 млн руб. Стоимость организации оценивается в 1,1 млрд руб.

Участок земли площадью 30,5 га, который стал предметом для судебного разбирательства, составляет менее 10% от более крупного участка площадью более 330 га, который ООО «Рассвет Абакан» арендует у администрации Орджоникидзевского района по договору долгосрочной аренды, сообщили «Ъ-Сибирь» в АО «Русал». На этих площадях выращиваются пшеница, рапс и овес, в том числе для производства продуктов питания для работников компании и жителей региона.

«"Рассвет Абакан" действует строго в рамках действующего договора аренды. В случае, если претензии Рослесхоза будут удовлетворены, компания может предъявить соответствующие претензии администрации Орджоникидзевского района»,— прокомментировали в компании.

Получить комментарий по делу в администрации района не удалось.

Как пояснил «Ъ-Сибирь» источник, знакомый с ситуацией, основанием для изъятия участка в Рослесхозе считают заключение министерства лесного хозяйства Республики Хакасия, согласно которому участок относится к лесному фонду. «Данный участок лет 40 назад арендовал СПК "Копьевский", в то время на этой территории было только поле. Земля не использовалась по назначению — пахотные работы не проводились, в связи с чем на ней вырос лес, который сегодня министерство определило как деловую древесину. Сейчас эту территорию возможно использовать с целью лесозаготовки»,— полагает источник.

СПК «Копьевский» — крупное сельхозпредприятие Хакасии — в 2023 году был признан банкротом. В том же году имущественный комплекс кооператива, расположенный в селе Устинкино, за 225,2 млн руб. выкупила компания «Рассвет Абакан». Согласно информации о торгах, в состав лота вошли: земельный фонд предприятия площадью около 13 тыс. га, скот (коровы, бычки, лошади, жеребята), молочная ферма, сельхозтехника и дебиторская задолженность.

Шанс на положительный исход дела небольшой с учетом текущего земельного законодательства, считает учредитель и юрист компании «Юридическое бюро №1» Юлия Комбарова. «По сути, единственная возможность — это оспорить новое назначение земель, но делать это надо в рамках отдельного спора. Сейчас у истца есть мотивированные доводы для изменения договора. Конечно, права компании как добросовестного арендатора защищены законом, но в случае изменения назначения земель, можно рассчитывать лишь на заключение нового договора и обращение с иском к администрации в случае несения убытков»,— комментирует госпожа Комбарова.

Принципиальным для исхода дела будет является вопрос о том, состоялся ли фактический переход земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель лесного фонда в результате естественного зарастания, подчеркивает адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

«Важную роль в деле будет играть заключение минлесхоза Хакасии, которое определило выросший на территории лес как деловую древесину. Это создает основания для квалификации территории как земель лесного фонда, поскольку наличие лесных насаждений является одним из критериев отнесения земель к данной категории»,— полагает он.

Подобные ситуации в судебной практике возникают достаточно часто и связаны с несовершенством системы учета земель, отмечают опрошенные юристы. «Много лет никакие контрольные мероприятия государственными органами, видимо, не осуществлялись. Земли числились за сельхозпредприятием, затем они были выставлены на торги, и очевидно, что сейчас земли изымаются у добросовестного приобретателя. К сожалению, подобная порочная практика последнее время процветает. И очень много решений в пользу государства в лице его уполномоченных органов»,— говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.

Лолита Белова