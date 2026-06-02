Верховный суд Башкирии смягчил приговор экс-главе УКС РБ

Верховный суд Башкирии частично удовлетворил апелляционную жалобу защиты бывшего руководителя Управления капитального строительства (УКС РБ) Инны Иксановой, сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на адвоката Станислава Куликова.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце 2025 года Октябрьский райсуд Уфы приговорил Инну Иксанову к пяти годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при поставках УЗИ-аппаратов в больницы. Наказание было отсрочено до того, как ребенку подсудимой исполнится 14 лет. Ей также было запрещено занимать определенные должности два года.

Суд апелляционной инстанции исключил из обвинения отягчающий признак, связанный с наступлением тяжких последствий. Срок лишения свободы сократили до 4,5 лет, сохранив отсрочку приговора.

Майя Иванова