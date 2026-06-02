На Ильском НПЗ спустя восемь часов потушили возникший при атаке БПЛА пожар

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) спустя почти восемь часов ликвидировали возгорание. Об этом заявил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Пожар возник ночью 2 июня после атаки беспилотников. Пострадавших при ЧП нет. К ликвидации возгорания привлекли 159 человек и 47 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Прошедшей ночью над регионами России, в том числе над Краснодарским краем, сбили 148 БПЛА. Помимо НПЗ, обломки сбитых беспилотников упали на территории многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани. Обошлось без пострадавших.

Ильский НПЗ — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России. В состав предприятия входят шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн т в год.