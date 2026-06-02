Число компаний-участниц программы IT-ипотеки выросло почти на треть за год

Количество компаний-участников программы IT-ипотеки выросло почти на 30% по сравнению с прошлым годом и втрое превысило показатель 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в мессенджере «Макс». В ведомстве уточнили, что теперь в перечне около 9 тыс. организаций.

Чтобы узнать, вошла ли компания в обновленный список, необходимо ввести ее ИНН или наименование на странице специального сервиса на портале «Госуслуги». В Минцифры пояснили, что в перечень включены IT-компании, применявшие по итогам 2025 года налоговые льготы и обеспечившие раскрытие налоговой тайны. Для этого организации должны были до 20 мая направить в ФНС согласие по коду 10062.

Если компания не направила согласие вовремя, банк не сможет проверить, что заемщик работает в организации, подходящей под условия IT-ипотеки. При отсутствии компании в перечне сотруднику следует обратиться к работодателю и проверить выполнение всех условий программы, рекомендовали в Минцифры. Причиной могло стать неприменение налоговых льгот по итогам прошлого года, ошибки в оформлении согласия или его направление позже установленного срока. Проверить правильность заполнения можно с помощью инструкции.

Следующее обновление перечня запланировано к концу сентября. Компании, которые по итогам 2025 года применяли налоговые льготы, но не нашли себя в перечне, могут подать новое согласие до 20 сентября.