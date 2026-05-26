«Лискимонтажконструкция» обжалует отказ в возмещении ущерба на 311 млн с «Синары»

Воронежское АО «Лискимонтажконструкция» топ-менеджера «Газпрома» Алексея Кахидзе подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда города Москвы, который полностью отказал компании во взыскании 311,2 млн руб. с ООО «Синарастройкомплект». Обжалование пока оставлено без движения из-за нарушений, которые пытается устранить воронежский производитель труб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Спор рассматривается в 9-м арбитражном апелляционном суде.

Иск подан в октябре 2025 года и связан с договором поставки трубной продукции от 2022 года. Между сторонами было заключено соглашение, в рамках которого «Лискимонтажконструкция» поставляла трубную продукцию (сваи) на общую сумму более 5,13 млрд руб. Для этого предприятие закупило сырье у ПАО «Северсталь» — листовой металлопрокат по двум спецификациям. Иск связан с подготовкой к производству продукции по этим спецификациям (№12 и №14), от исполнения которых, как утверждает истец, заказчик отказался со ссылкой на пункты договора.

По расчетам «Лискимонтажконструкции», размер убытков составил 311,2 млн руб. Арбитражный суд Москвы пришел к выводу, что истцом не доказаны ключевые обстоятельства, необходимые для взыскания долга. В частности, суд не установил причинно-следственную связь между действиями ответчика и заявленным ущербом. Кроме того, не подтверждены факты направления уведомлений об отказе от исполнения договора в адрес поставщика.

Также в арбитраже Москвы рассматривается еще один спор между компаниями, инициированный воронежским предприятием в августе 2025 года, на 239,4 млн руб. Разбирательство еще идет, ближайшее заседание — 1 июня.

По данным Rusprofile.ru, АО «Лискимонтажконструкция» зарегистрировано в 1993 году в городе Лиски Воронежской области с уставным капиталом 40,02 млн руб. Основной вид деятельности — производство стальных труб, полых профилей и фитингов. Информация об учредителях публично не раскрывается, но «Ъ-Черноземье» сообщал, что в начале 2023 года компанию у основателя Николая Белоконева приобрел топ-менеджер «Газпрома» Алексей Кахидзе. С близкими ему структурами также связывают и зарегистрированное по тому же адресу, что и АО «Лискимонтажконструкция», ООО «Лискинский арматурный завод» (ЛАРЗ), а также ООО «ГСПГТ Воронеж», которое реализует в Острогожском районе Воронежской области проект по производству сжиженного природного газа. Гендиректор АО «Лискимонтажконструкция» — Сергей Цивилев. Выручка в 2023 году составила 12 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб. ООО «Синарастройкомплект» зарегистрировано в 2021 году в Екатеринбурге. Уставный капитал — 100 млн руб., основной вид деятельности — оптовая торговля металлами в первичных формах. Руководит компанией гендиректор Валентин Тазетдинов. В 2023 году выручка составила 150 млрд руб., чистая прибыль — 16 млрд руб. Единственный учредитель — АО «Группа Синара». Группа основана в 2001 году Дмитрием Пумпянским, включает более 40 предприятий, занимается машиностроением, девелоперским, энергетическим, финансовым и аграрным бизнесом. После введения западных персональных санкций в 2022 году Дмитрий Пумпянский вышел из числа бенефициаров «Синары».

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о другом споре между сторонами: Арбитражный суд Москвы вернул иск «Лискимонтажконструкции» к «Синарастройкомплекту» на 1,22 млрд руб. из-за нарушений при подаче заявления, включая несоблюдение досудебного порядка. В компании «Синара» тогда заявляли, что разногласия сторон будут урегулированы в судебном порядке.

Анна Швечикова