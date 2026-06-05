Городская репутация как актив

Все чаще компании, которым необходимо привлекать к себе работников из других регионов, сталкиваются с необходимостью трансформировать для этого свой город присутствия. Доцент практики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Андрей Шаромов рассказывает о том, какие положительные эффекты для найма может иметь зеленая реновация городских территорий.

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Зарубежный опыт

14 октября 1957 года в истории испанского города Валенсия получило название Gran Riada de Valencia — «Великое наводнение в Валенсии». Река Турия вышла из берегов, затопив 75% городских пространств, уровень воды в некоторых районах поднимался выше 5 метров, 81 человек погиб.

После этого власти инициировали проект переноса речного русла, разрушительные наводнения которого приводили к жертвам и разрушениям еще с римских времен. Первой идеей было развитие транспортных артерий и развязок на месте старого русла. Но эта стратегия вызвала сопротивление валенсийцев. Неравнодушные горожане, представители местного бизнеса, интеллектуалы и общественники объединились под лозунгом «Это русло — наше, и мы хотим видеть его зеленым!» (El llit del Turia es nostre i el volem verd).

Гражданская активность определила зеленое будущее освободившихся пространств. В 1969 году открыли новое русло реки южнее города, в 1982-м был представлен и утвержден местными законодателями мастер-план территории, ставивший озеленение в центр стратегии развития, а еще через четыре года состоялось официальное открытие Садов Турия (Jardi del Turia) — крупнейшего в Европе паркового пространства в центре городской застройки. Выдающийся испанский архитектор и дизайнер Сантьяго Калатрава стал автором концепции «Город искусств и науки» (City of Arts and Sciences), по его проектам в 2005–2009 годах были возведены ставшие культовыми объекты: океанографический парк, Музей науки и технологий принца Филиппа, многофункциональное пространство Агора и другие здания и сооружения.

В контексте бизнеса бывшее русло реки, создававшее риски жизни и благополучию горожан, сегодня стало для Валенсии скоростным шоссе в инновационное будущее. С 2018 года Валенсия, опираясь на научную базу и кадры высших учебных заведений, Политехнического университета прежде всего, стала позиционировать себя глобальным бизнес-мостом между инновационными экосистемами Европы, Латинской Америки и США. В пространствах «Города искусств и науки» гениального Калатравы проходит ежегодный Valencia Digital Summit — ведущая международная технологическая конференция Южной Европы. Это дает импульс развитию местного инновационного бизнеса: В 2025 году стартапам Валенсии удалось привлечь рекордные инвестиции в размере €160 млн (15 млрд руб. в пересчете по текущему курсу), что на 66% больше, чем в 2024 году. Город зарабатывает репутацию одного из самых быстрорастущих предпринимательских центров Европы.

Масштабная зеленая реновация обеспечила Валенсии отчетливые преимущества в борьбе за трудовые ресурсы. Если в 1950-е и 1960-е годы население покидало город — численность едва не снизилась ниже 500 тыс. человек, то в каждое следующее десятилетие после возведения «Города искусств и науки» население увеличивается на 100 тыс. и сегодня составляет свыше 825 тыс. человек. Важно иметь в виду и «качество» вновь прибывшего человеческого капитала: это кадры наукоемкой экономики, предприниматели сферы услуг от гостиниц и ресторанов, организаторы новых образовательных проектов и международных событий в сфере культуры и искусства, иностранные специалисты высокой квалификации. Значительно выросло число студентов, стремящихся в вузы Валенсии.

Аналогичные вызовы в борьбе за высококвалифицированные кадры стоят перед российским бизнесом и городами. Так, по данным исследования, проведенного Высшей школой бизнеса НИУ ВШЭ совместно с платформой hh.ru и стаффинговой группой Ancor, главными HR-трендами 2026 года российские компании назвали: повышение производительности труда и операционной эффективности, развитие бренда работодателя и удержание персонала.

Дефицит высококвалифицированных профессионалов — глобальная проблема. Согласно отчету международной HR-компании Manpower от февраля 2026 года, семь из десяти компаний в 41 стране мира сообщили, что не могут найти сотрудников нужной квалификации.

Конкуренция за трудовые ресурсы, особенно «высокомаржинальные» группы синих и белых воротничков, осложняется тем, что работник уже не выбирает вакансию только по уровню зарплаты. А привлекательный бренд работодателя имеет значение, но не всегда решающее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Шаромов

Фото: пресс-служба Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Андрей Шаромов

Фото: пресс-служба Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ

Российские реалии

Вот как новые вызовы формулирует в интервью Forbes крупный российский предприниматель, совладелец компании DNS, Дмитрий Алексеев: «…современная экономика работает не по схеме "сначала завод, а потом люди". Все наоборот: сначала люди, а потом развивается экономика. Подтягивается экономика за людьми». Для удержания людей в городе, по мнению предпринимателя, необходимо в первую очередь создавать качественные общественные пространства — парки, скверы и набережные. Поэтому он сам инвестирует большие ресурсы в обустройство современной набережной и пляжа в бухте Патрокл во Владивостоке. Ранее при поддержке бизнесмена уже был благоустроен Нагорный парк.

«Современный город представляет собой культурную и цивилизационную среду, где люди стремятся жить, воспитывать детей, встречать старость, вести бизнес и реализовываться профессионально»,— уверен предприниматель.

На другом краю обширной российской географии схожая стратегия создания сильной репутации и дополнительной ценности городу прослеживается в социальных проектах экс-владельца торговой сети «Магнит» миллиардера Сергея Галицкого. Стадион «Ozon Арена» и парк «Краснодар» — уже известные всей стране достопримечательности Краснодара. Парк, все чаще называемый парком Галицкого, распахнул уникальные ландшафты на 20 гектарах. Еще 15 лет назад это была непрестижная окраина города, ненужные девелоперам поля и пустыри. С открытием парка стоимость недвижимости взлетела в 2,6 раза. Сегодня район имеет репутацию элитного и самого престижного для жизни в городе, несмотря на дефицит общественного транспорта и объектов образования. Власти уже говорят о планах протянуть сюда трамвайную линию, потому что поток людей, выбирающих Краснодар новым местом жительства и стремящихся обустроиться именно там, где в пешей доступности находятся парк Галицкого и стадион, растет каждый год.

Москва, как и Санкт-Петербург, а также Казань,— неизменные лидеры различных «зеленых» рейтингов. Команда мэра Москвы предлагает опережающие управленческие решения в сфере устойчивого городского развития. При понятных бюджетных возможностях сами по себе финансы не предопределяют ни наличие эффективной зеленой стратегии, ни ее успешную реализацию. Масштабные проекты Москвы и группы ведущих городов России подтверждают: сегодня возможность жить в шаговой доступности от благоустроенных зеленых пространств и мест общественного отдыха имеет экономическое измерение. В том числе в контексте трудовой мобильности и привлечения наиболее квалифицированной части синих и белых воротничков.

Сложное многослойное будущее

Как любое состязание, борьба городов за высокомаржинальных жителей неизбежно приведет к распределению всех участников гонки на группы. Возможно, мы увидим трехслойный пирог конкуренции: на нижнем этаже будут места проживания людей, обслуживающих предприятия первого передела природных ресурсов с большим количеством тяжелых роботизированых производств и ограниченным до минимально необходимого набором социальных, в том числе зеленых, пространств. На вершине, похоже, расположатся мегаполисы, где финансовые ресурсы в сочетании с сильными центрами науки и искусства станут магнитом притяжения экономически эффективных групп населения. На этом этаже конкуренция за трудовые ресурсы будет вестись не в пространстве отдельной страны, а глобально: выбор белого воротничка между Москвой и Дубаем или Гонконгом и Сингапуром будет зависеть от предлагаемого мегаполисом меню зеленых пространств, социальных объектов и возможностей самореализации в современной инфраструктуре.