Особенности национальных обязательств

Развитие любой российской компании в перспективе нескольких ближайших лет должно учитывать влияние ряда факторов, которые ранее были не так критичны. Теперь же именно они определят, будет ли тот или иной бизнес на плаву к 2030 году.

Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Первый и главный из этих факторов — переход российского рынка труда от избытка рабочей силы к ее дефициту. Да, сейчас компании как будто бы получили небольшую передышку после очень сложной ситуации с наймом в 2023–2025 годах, однако она продлится недолго и обусловлена стагнацией спроса на их продукты и услуги. Как только экономика снова начнет расти, конкуренция за соискателей опять вырастет до прежних показателей — и это станет препятствием для развития для многих.

Второй фактор — рост налоговой нагрузки на бизнес. В 2025 году правительство инициировало повышение ставки НДФЛ, также ряд налоговых льгот потеряли малые и средние предприятия. С учетом стагнации спроса это поставило многие предприятия в достаточно сложную ситуацию и вызвало необходимость очень тщательно относиться к своим расходам.

Наконец, третий фактор — ожидания правительства относительно участия бизнеса в реализации нацпроектов. Если раньше государственные инициативы считались исключительно публичными обязательствами, то в этом проектном цикле ситуация изменилась. Только государственных ресурсов не хватит, чтобы достичь тех задач, которые Владимир Путин обозначил в майских указах 2024 года. Необходимы консолидированные усилия всех игроков рынка, поскольку иначе повлиять на ряд процессов в масштабах страны будет невозможно.

Набор таких предпосылок неизбежно подталкивает компании к единственно верному решению в текущих условиях — повышению производительности труда. Необходимость запуска этого процесса обсуждалась давно, но в ситуации избытка ресурсов, как человеческих, так и финансовых, существенной мотивации делать это у предприятий не было. Всерьез этим вопросом занимались единицы, у которых была особенная, специфическая мотивация.

Теперь же повышение производительности должно стать первостепенной задачей для всех. Именно за счет более эффективной организации труда бизнес может справиться с теми вызовами, которые сейчас стоят перед ним. Например, это позволит изменить планы по найму людей в меньшую сторону и за счет этого сделать их более выполнимыми. В условиях роста налоговой нагрузки и нехватки ресурсов повышение производительности поможет с меньшими затратами наращивать выпуск продукции. Наконец, те ресурсы, которые компания сможет высвободить в результате оптимизации своих внутренних производственных процессов, она сможет направить на другие проекты, в частности на те, к участию в которых ее стимулирует государство.