В Татарстане в этом году на организацию летнего отдыха детей и молодежи направят 3,06 млрд руб. Об этом сообщил министр по делам молодежи республики Азат Кадыров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На организацию детского и молодежного отдыха в Татарстане направят 3,06 млрд

Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ На организацию детского и молодежного отдыха в Татарстане направят 3,06 млрд

Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

В этом году сумму на организацию работы детских лагерей увеличили на 21% по сравнению с годом ранее. Предполагается, что в течение года отдохнуть смогут более 3,23 млн человек, в том числе около 175,6 тыс. детей в летний период.

Ранее сообщалось, что летом в республике планируется организовать отдых примерно для 180 тыс. детей.

Анна Кайдалова