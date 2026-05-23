В Татарстане летом планируют организовать отдых 180 тыс. детей
В Татарстане в летний период планируется организовать отдых около 180 тыс. детей, годовой план — 240 тыс. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства региона, передает пресс-служба раиса.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Как отметил заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, на сегодняшний день за зимний и весенний периоды отдохнули порядка 33 тыс. детей, что составляет 14% от годового плана.
Для организации детского отдыха задействованы 1650 учреждений, в том числе 128 стационарных детских лагерей. После капитального ремонта в этом году откроются 13 лагерей. Для детей из семей в трудной жизненной ситуации предусмотрено свыше 53 тыс. путевок за счет бюджета республики.