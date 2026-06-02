Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На недавнем майском аукционе современного искусства дом Sotheby's достиг общей суммы в $303,9 млн, при этом 98% лотов нашли покупателей. В целом результаты торгов подтвердили растущую тенденцию на арт-рынке в этом сезоне: спрос на исключительные произведения остается высоким, но уверенность в их ценности по-прежнему определяется экспертными заключениями и происхождением.

Ярко демонстрировали эту тенденцию портрет Пикассо 1909 года «Арлекин (Бюст)». Находился он в коллекции семьи Донати последние 70 лет и был представлен аукционным домом как самое важное кубистическое произведение, появлявшееся на открытых торгах за последние годы. В Sotheby's предположили, что картина сыграла центральную роль в переходе художника к кубизму, и подчеркнули, что это один из немногих портретов Пикассо 1909 года, до сих пор находящихся в частных руках. Однако торги за полотно, на удивление, были сдержанными. В итоге два участника довели цену до $42,6 млн с учетом комиссионных, что немного выше оценочной стоимости.

Большая часть лотов, представленных на вторничных торгах, как и работы Пикассо, поступила из именных коллекций. Помимо Донати, работы были из собраний Уингейт, Шайнвальд, семей Дюран-Рюэль, Барбье-Мюллер и Латнер. Такая концентрация именных источников была бы необычной для одних вечерних торгов, если бы не тот факт, что рынок высоко ценит работы с сильной родословной.

Самым зрелищным событием вечера стала продажа картины Матисса «Лестница» (La Chaise lorraine)». Ее оценочная стоимость составляла $25 млн, но в итоге она была продана за $48,4 млн после ожесточенной борьбы, которая длилась более 10 минут и в конечном итоге стала самым продолжительным противостоянием вечера. Это второй по величине результат Матисса в мировой аукционной истории.

Интересны акварель Ван Гога «Урожай в Провансе», которая ушла за $29,4 млн, а также полотно Кандинского «Красная дыра» за $14,5 млн. Наконец, за $2,3 млн ушла ранняя конструктивистская картина Варвары Степановой «Две фигуры».

Дмитрий Буткевич