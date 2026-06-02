Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Услуги проката одежды становятся все более популярными для различных случаев, и потребители выбирают их как разумную и доступную альтернативу покупке. Но не все так радужно, пишет британское издание The Independent.

В теории одна вещь, надетая многими людьми, эффективнее использует ресурсы. Однако эксперты из Манчестерского университета исследовали растущую сферу аренды нарядов и поняли, что эффект нивелируется необходимым сервисом. Растущий спрос на услугу поддерживает ту же ментальность потребления, что и fast fashion.

Ключевая проблема — так называемая «последняя миля», то есть доставка от склада до дома потребителя. Транспорт — один из крупнейших источников парниковых газов, а арендные сервисы требуют двух поездок: доставки и возврата. Срочная доставка снижает эффективность логистики, поскольку компании не успевают консолидировать посылки в полные маршруты.

Эксперты сошлись во мнении: если уж и нужна аренда вещей, то лучше без срочной доставки на дом. А наиболее устойчивые решения — повторное использование одежды, ремонт, обмен предметами гардероба с друзьями, покупка в секонд-хенде.

Понятно, что в соцсетях сейчас много шутят о вторичности проблем с экологией, когда мир каждый день грозит хаосом. К тому же за масштабы логистических цепочек в России скорее отвечают маркетплейсы, при помощи которых люди и потребности закрывают, и стресс снимают, а порой и берут вещи в «неофициальную аренду». Так вот, любая поездка за заказом — ущерб и для бизнеса, и для природы. А откладывать покупки и ждать их дольше может быть полезно для всех.

Яна Лубнина