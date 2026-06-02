«Впервые в истории вторичный рынок билетов стал дешевле первичного»

Федерация футбола Саудовской Аравии начала бесплатно раздавать билеты на матчи чемпионата мира по футболу для своих болельщиков. Об этом сообщает издание The Sun. Решение принято в связи с опасениями FIFA по поводу возможной низкой посещаемости стадионов в США, Мексике и Канаде. При этом цены на билеты по-прежнему высокие.

Желание FIFA заработать привело к очередному скандалу. Так называемое динамическое ценообразование, где цена корректируется в реальном времени в зависимости от спроса, привело к тому, что самые дешевые билеты на турнир стали стоить примерно в шесть раз дороже, чем на пяти предыдущих чемпионатах. Глава международной федерации футбола Джанни Инфантино сделал заявление, что организация получила 500 млн заявок.

Для сравнения, на два предыдущих мундиаля в России и Катаре заявок было 50 млн. Дело дошло до того, что прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении FIFA. Главные претензии к организации — искусственный дефицит и манипуляции с местами. Но самое удивительное, что, несмотря на все это, тысячи мест по-прежнему пустуют, а цены не падают. Например, заместитель мэра города Арлингтона говорил, что на арену в его населенном пункте продано менее 50% билетов. Помимо прочего, продажу билетов серьезно тормозит сайт FIFA, считает представитель всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин:

«На официальном сайте FIFA все очень сложно — там тебя отправляют в ожидание, в очередь, и ты должен часами сидеть, чуть ли не каждые несколько минут обновлять страницу, чтобы тебя только добавили в розыгрыш. Выбрать какие-то свободные билеты почти невозможно».

Подобная сложность привела к еще одному парадоксу. Впервые в истории футбольных турниров вторичный рынок билетов стал дешевле первичного. Речь идет о падении более чем на 20% за последние 30 дней. И кстати, президент США Дональд Трамп тут тоже подлил масла в огонь, заявив, что не стал бы платить $1 тыс. за билет на первый матч сборной США в Лос-Анджелесе, где американская команда встречается с Парагваем.

Конечно, вся эта история приводит к размышлениям о популярности футбола в США, Мексике и Канаде. Мол, весь ажиотаж с билетами создают жители других стран, а местные болельщики на трибуны не спешат. Но подобное отчасти верно лишь для канадской публики. В Мексике с популярностью вида спорта все в порядке, да и в Америке отношение к европейскому футболу серьезное, рассказал “Ъ FM” бизнесмен, бывший владелец клуба «Портсмут» Роман Дубов:

«На конференции в Нью-Йорке выступало несколько глав больших франчайзингов, в том числе владельцы Washington Capital и Boston Celtics Тед Леонсис и Вейк Граусбек. На вопрос, какую лигу считают самой популярной в Америке, они ответили: MLS (профессиональная футбольная лига). В Америке количество детей, которые занимаются футболом, сегодня превышает все остальные лиги вместе взятые. Где-то 70% американских детей играют в соккер».

Так что, похоже, во всех этих сложностях с билетами — как проданными, так и непроданными — виноваты чиновники FIFA, которые пытаются на одних заработать больше, а другим раздавать билеты бесплатно. Хотя, что касается Саудовской Аравии, то желание госслужащих привлечь болельщиков из этой страны вполне понятно, ведь через восемь лет чемпионат мира будет проходить именно там. Это подчеркивает футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Одно дело верблюды, а другое — футбол. Они для футбола делают очень многое, потому что у них проходит чемпионат мира, и дети песков должны приобщаться к спорту номер один».

К сожалению, в России билеты никто бесплатно не раздает. А если верить турагентствам, то путешествие на мундиаль в эконом-варианте обойдется примерно в 500 тыс. руб. на человека. Хотя на сайтах российских перекупщиков, которые тоже активно торгуют билетами на чемпионат мира, цены в зависимости от матча отличаются серьезно. Например, на игру Катар — Швейцария предлагают пойти за 57 тыс. руб., а на встречу Мексика — ЮАР — за 617 тыс. руб.

Владимир Осипов