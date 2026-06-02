В баскетболе немало странных и удивительных правил. Например, в НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) автогол записывают не на того, кто забросил мяч в корзину, а на соперника, который находился рядом. Но то, что происходит в баскетбольном мире Северной Кореи, — отдельная вселенная.

Дело в том, что глава страны Ким Чен Ын, то ли к счастью, то ли к сожалению, любит этот вид спорта. И однажды он решил улучшить его правила. Так что теперь за бросок сверху — так называемый данк — в Корее начисляют не два очка, а три. Правда, риск получить травму у техничных прыгучих нападающих вырос в разы, но зрелищности игре этот нюанс добавил. Причем этим фантазия северокорейского лидера не ограничилась. Теперь, если в баскетбольных матчах трехочковый бросок проведен чисто, то есть мяч не коснулся кольца, то команде начисляют не три очка, а четыре.

Но самое невероятное правило связано с концовкой встречи. Последние три минуты за каждый результативный бросок начисляется целых восемь очков. Это значит, что любой разрыв в баллах можно компенсировать на финише, а остальные 37 минут встречи не так важны, как последние три. Но новатора это, похоже, не беспокоит.

Впрочем, баскетбольные правила трактуют вольно не только в Корее. На Филиппинах, например, в 2024 году обозначили на площадке линию на расстоянии 8 м 2 см от кольца. Если забросить из-за нее, то команде запишут не три очка, а четыре. Говорят, что к этому нововведению присматриваются даже в НБА.

Владимир Осипов