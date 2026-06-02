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Ледяные ванны и моржевание уже давно находятся в списке экстрим-трендов биохакеров для омоложения. Однако у ученых нет убедительных доказательств, полезны ли настолько низкие температуры для нашего тела. Исследователи из Нидерландов решили доказать, что необязательно проводить по полчаса в проруби, чтобы, например, запустить процесс сжигания жира. Якобы есть более гуманные средства — например, ледяные жилеты.

В эксперименте принимало участие почти 50 человек с избыточным весом. Половина из них каждое утро надевала эти жилеты и специальные пояса, продолжая свою обычную жизнь. Конструкция была наполнена охлажденными гелевыми вставками, которые поддерживали температуру не выше 15 градусов. Жилет нужно было носить около пары часов, и спустя полтора месяца ученые взвесили испытуемых, обнаружив, что они потеряли почти 1 кг. В отличие от контрольной группы, в которой люди, наоборот, слегка набрали вес.

Как это работает? Холод активирует бурую жировую ткань — это особый вид жира, который не накапливает энергию, а расходует ее на поддержание тела в тепле. Когда мы регулярно проводим время в прохладе, бурый жир становится активнее и начинает сжигать больше калорий. Авторы исследования подчеркивают, что ледяной жилет не панацея, а простое дополнение к нормальному питанию и движению.

Параллельно они готовятся к более суровому эксперименту. 17 женщин каждое утро будут по 90 секунд принимать душ в самой холодной воде, которую только смогут выдержать. Возможно, лишние килограммы и уйдут, но вот ощущение счастья по утрам вряд ли станет их постоянным спутником.

Анна Кулецкая