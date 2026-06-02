Зарубежные СМИ: Какова обстановка в Дубае на фоне конфликта в регионе?

Дубай вернулся к нормальной жизни, но это лишь видимость, пишут журналисты. Иностранная пресса сообщает, что торговые моллы снова заполнены покупателями, в ресторанах сложно найти свободный столик, а в аэропортах очереди в дьюти-фри. Однако, как замечает CNN, на самом деле местным бизнесменам еще никогда прежде не приходилось прилагать столько усилий, чтобы заполучить клиента. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Сейчас кажется, что жизнь вернулась в обычное русло, но тревожность осталась. Главное — восстановилось авиасообщение. Без этого не восстановить туристический сектор — краеугольный камень дубайской экономики. Туристы вернулись, но совсем не те же, что были прежде. В торговые центры стекаются гости из Ливана, а в салонах красоты не прекращается поток россиянок, которые приехали на гламурный отдых. Для многих из них в ОАЭ более безопасно, чем в собственных странах.

Правительства западных стран по-прежнему рекомендуют своим гражданам воздержаться от посещения Дубая. Среди них — США, Австралия, Канада, отмечает CTV News. То есть аэропорты хоть и забиты пассажирами, но целый ряд крупных авиакомпаний пока не летают. Та же картина в Международном финансовом центре: тусовщики вроде бы вернулись, потягивают дорогие коктейли и слушают музыку. Но акции (напитки и еда безлимитно) говорят о плачевном положении бизнеса.

Туристические достопримечательности тоже, казалось бы, доступны без ограничений, но некоторые, в частности, «Бурдж аль-Араб» закрыты на реконструкцию. Местные жители стали реже выходить из дома. У многих сократились зарплаты, а стоимость жизни повысилась из-за блокировки Ормузского пролива. Цены на продукты и бензин растут.

Так, Gulf News пишет, что с февраля по июнь бензин подорожал на 60%. Сейчас литр марки Super 98 стоит почти 4 дирхама (около 80 руб.). Впрочем, это дешевле, чем в других странах региона.

Экономисты предупреждают, что спад экономики может ощущаться еще долго после прекращения огня. По прогнозам финансовой компании Moody's, заполняемость отелей в Дубае во втором квартале упадет до 10%. А до начала конфликта этот показатель был на уровне 80%. Фактически это означает закрытие значительной части сектора гостеприимства. Правительство в качестве поддержки отрасли приостановило взимание 7-процентного налога на отели высокого класса, отменило муниципальных сбор и разрешило отсрочку прочих платежей, заключает CNN.