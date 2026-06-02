В Ростове на городские маршруты вышли 90 новых автобусов

В Ростове-на-Дону вышли на городские маршруты 90 автобусов большого и особо большого класса. Об этом в своем канале в Max сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

Фото: Официальный канал в Max губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

Новые автобусы были приобретены при содействии Правительства Ростовской области. В партию вошли 20 сочлененных автобусов.

«Для дальнейшего обновления подвижного состава необходимо участие города в федеральных программах. Перспективы этой работы обсудил с советником Губернатора Ростовской области Сергеем Медведевым»,— написал господин Скрябин.

