Песков об условии окончания СВО «до конца суток», ударах по Киеву и контактах с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он рассказал о продолжении контактов РФ с США, возможности завершения боевых действий на Украине «до конца суток» и системных ударах по Киеву. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О конфликте на Украине

Конфликт может быть завершен даже до конца суток, для этого Зеленскому нужно дать приказ ВСУ покинуть территорию российских регионов.

Россия наносит системные удары по военной инфраструктуре Украины в Киеве и других городах.

Если Украина сознательно идет на совершение бесчеловечных терактов в отношении детей, это означает совсем другую парадигму конфликта.

Колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом, Украина об этом прекрасно знала. Удар по колледжу производился намеренно, это уже установлено.

Россия всегда говорила, что, несмотря ни на что, для нее предпочтительно достижение целей на Украине мирным путем, но если украинские власти продолжат отказываться от переговоров, СВО будет продолжаться.

О контактах с США

Контакты с США продолжаются по имеющимся каналам на постоянной основе, несмотря на то, что Путин говорил о паузе в процессе урегулирования на Украине.

О планах Путина

Путин проведет заседания о поддержке русского языка и языков народов России, приуроченные ко дню рождению Пушкина 6 июня.

На заседании, в частности, выступят советник президента Елена Ямпольская и директор института им. Горького Вадим Полонский.

