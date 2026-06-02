Песков об условии окончания СВО «до конца суток», ударах по Киеву и контактах с США

В Кремле назвали условие завершения конфликта на Украине «до конца суток»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он рассказал о продолжении контактов РФ с США, возможности завершения боевых действий на Украине «до конца суток» и системных ударах по Киеву. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
О конфликте на Украине
- Конфликт может быть завершен даже до конца суток, для этого Зеленскому нужно дать приказ ВСУ покинуть территорию российских регионов.
- Россия наносит системные удары по военной инфраструктуре Украины в Киеве и других городах.
- Если Украина сознательно идет на совершение бесчеловечных терактов в отношении детей, это означает совсем другую парадигму конфликта.
- Колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом, Украина об этом прекрасно знала. Удар по колледжу производился намеренно, это уже установлено.
- Россия всегда говорила, что, несмотря ни на что, для нее предпочтительно достижение целей на Украине мирным путем, но если украинские власти продолжат отказываться от переговоров, СВО будет продолжаться.
О контактах с США
- Контакты с США продолжаются по имеющимся каналам на постоянной основе, несмотря на то, что Путин говорил о паузе в процессе урегулирования на Украине.
О планах Путина
- Путин проведет заседания о поддержке русского языка и языков народов России, приуроченные ко дню рождению Пушкина 6 июня.
- На заседании, в частности, выступят советник президента Елена Ямпольская и директор института им. Горького Вадим Полонский.