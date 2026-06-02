Живущие в Киргизии россияне пожаловались на вандализм на православных кладбищах

Координационный совет российских соотечественников Киргизии призвал власти страны обратить внимание на случаи осквернения могил на православных кладбищах. Обращение опубликовано на сайте организации.

В обращении упоминается осквернение могил на православном кладбище в муниципальном территориальном управлении Новопавловка города Бишкек. По данным союза, это уже не первый случай вандализма на православных кладбищах в республике. «Подобные действия провоцируют разжигание национальной розни и идут вразрез с действующей политикой нашего уважаемого президента Садыра Нургожоевича Жапарова по укреплению межнационального и межконфессионального мира в Кыргызстане»,— убеждены в организации.

В соответствии с Уголовным кодексом республики, указано в пресс-релизе, повреждение либо осквернение надмогильного сооружения относится к преступлениям против духовно-нравственного здоровья личности и влечет уголовную ответственность. За надругательство над местом захоронения предусмотрен штраф от 20 до 50 тыс. сомов ($228–572), а ответственность наступает с 16 лет.

В координационном совете соотечественников считают, что граждане, над могилами родственников которых надругались, вправе возместить ущерб за счет нарушителей. Правовой центр «Наше право» готов оказать бесплатную помощь в подобных ситуациях.

21 мая стало известно о разрушении нескольких оградок и памятников на православном кладбище в районе Новопавловки. Администрация кладбища сообщала о повреждении около 30 могил. По подозрению в вандализме задержана группа местных подростков.